Filho de Netanyahu é criticado por estar em Miami e não na guerra de Israel

Os militares questionam o porquê Yair, de 32 anos, não foi convocado para defender o país no conflito (foto: (Reprodução/Instagram/@yair_netanyahu))

Yair Netanyahu, filho do primeiro-ministro isralense Benjamin Netanyahu, está sendo criticado por soldados do exército de Israel pelo fato dele estar em Miami, nos Estados Unidos, e não na guerra do país contra o grupo extremista Hamas. Os militares questionam o porquê Yair, de 32 anos, não foi convocado para defender o país no conflito. As informações são do jornal The Times .

"Yair está aproveitando sua vida em Miami Beach enquanto eu estou na linha de frente de combate", disse um soldado ao jornal britânico. O exército de Israel convocou mais de 360 mil reservistas para se juntar às tropas na contraofensiva contra o Hamas, após o grupo atacar o território israelense de surpresa em 7 de outubro.



Yair estudou teatro no ensino médio e cumpriu o serviço militar obrigatório de 32 meses. Ele se mudou para a Flórida no início deste ano. Nas redes sociais, Yair tem comentado sobre a guerra, prestando apoio ao exército israelense contra o Hamas e homenageando amigos que morreram no conflito.



Após quase 20 dias de guerra, 7 mil pessoas já morreram na Faixa de Gaza e 1,4 mil em Israel. Nesta quinta-feira (26/10), o país anunciou que executou uma "operação seletiva" com tanques e infantaria durante a noite em Gaza com o intuito de preparar para uma ofensiva terrestre.