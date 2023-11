Tonali, do Newcastle e seleção italiana, é suspenso por 10 meses por envolvimento com apostas

436

O meio-campista italiano do Newcastle, Sandro Tonali, foi suspenso por dez meses por ter feito apostas em jogos de futebol, incluindo os do Milan, seu clube de 2020 a 2023, em plataformas ilegais, anunciou nesta quinta-feira (26) a Federação Italiana de Futebol (FIGC).



Tonali, que se tornou o jogador italiano mais caro da história no verão europeu passado, quando assinou com o Newcastle por 64 milhões de euros (cerca de 337 milhões de reais pela cotação atual), é o segundo jogador sancionado neste caso de apostas esportivas, depois do meia da Juventus Nicolo Fagioli, suspenso por sete meses.



O atleta, que vestiu a camisa da 'Azzurra' em 15 ocasiões, não voltará a jogar antes da temporada 2024-2025 e perderá a Euro-2024, para a qual a Itália, atual campeã europeia, ainda não se classificou.



Assim como aconteceu com Fagioli, a FIGC levou em consideração a sua cooperação na investigação da justiça esportiva.



A sanção é acompanhada da obrigação de se submeterem a um tratamento para acabar com o vício em jogo e de participarem "de pelo menos dezesseis reuniões" nas quais devem alertar os jovens jogadores sobre os riscos das apostas esportivas, informou a FIGC à AFP.