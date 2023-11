BCE mantém taxas de juros inalteradas pela primeira vez desde julho de 2022

436

O Banco Central Europeu (BCE) deixou nesta quinta-feira (26) as suas taxas de juros inalteradas, marcando uma pausa na sua política monetária restritiva após dez aumentos consecutivos desde julho de 2022, em um momento em que a inflação desacelera na zona do euro.



A taxa de depósito de referência permanece em 4,0%, o seu nível mais alto desde o lançamento da moeda única em 1999, enquanto a taxa de refinanciamento e a taxa de juros de facilidade marginal de crédito estão em 4,50% e 4,75%, respectivamente.



Desde a última reunião do BCE, em setembro, que terminou com um novo aumento da taxa, a inflação acentuou a sua queda.



"A inflação caiu acentuadamente em setembro", mas "deve permanecer muito forte durante um período muito longo" em relação à meta de inflação de 2%, acrescentou o BCE.



Portanto, para o BCE parece urgente esperar e ver como as taxas continuarão pesando sobre a economia e os preços.