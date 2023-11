Etcheverry elimina Murray e vai às quartas de final no ATP da Basileia

436

O argentino Tomás Etcheverry (nº 32 do mundo) se classificou nesta quarta-feira (25) para as quartas de final do ATP 500 da Basileia após derrotar o britânico Andy Murray (40º) em três sets, com parciais de 6-7 6-3 e 6-2.



O tenista da cidade de La Plata, de 24 anos, disputará uma vaga nas semifinais com o vencedor do duelo entre o primeiro cabeça de chave do torneio suíço, o dinamarquês Holger Rune (6º), e o também argentino Sebastián Báez (29º).



-- Resultados desta quarta-feira do torneio da Basileia.



. Simples masculino (1ª rodada):



Taylor Fritz x Max Purcell (AUS) 7-6 7-6



Felix Auger-Aliassime x Leandro Riedi (SUI) 6-3, 6-2



Ugo Humbert (FRA) x Marcos Giron (EUA) 6-3, 4-6, 7-6



Casper Ruud x Alexander Bublik (CAZ) 7-6 6-2



. Simples masculino (2ª rodada):



Tomás Etcheverry (ARG) x Andy Murray (GBR) 6-7 6-3, 6-2



Hubert Hurkacz x Jan-Lennard Struff (ALE) 6-1, 6-4