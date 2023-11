Atlético de Madrid arranca empate (2-2) em sua visita ao Celtic na Champions

436

O Atlético de Madrid empatou nesta quarta-feira (25) em Glasgow (2-2) com o Celtic, que ainda não venceu na Liga dos Campeões, e se consolidou no segundo lugar do grupo E.



O Celtic abriu o placar diante de sua torcida na capital escocesa logo aos 4 minutos com um gol do japonês Kyogo Furuhashi, mas Antoine Griezmann empatou aos 25.



O hondurenho Luis Palma recolocou os escoceses na frente pouco depois (28'), e no início do segundo tempo Álvaro Morata (53') voltou a deixar tudo igual no estádio Celtic Park.



O 'Atleti' ainda teve o argentino Rodrigo de Paul expulso na reta final da partida, após receber o segundo cartão amarelo por cometer uma falta dura.



O empate deixa os 'colchoneros' na segunda posição do grupo, um ponto atrás do líder holandês Feyenoord, que mais cedo nesta quarta venceu por 3 a 1 a Lazio, terceiro colocado com um ponto a menos que o Atlético.



O primeiro ponto do Celtic não ajudou a tirá-lo da última posição da chave: está três pontos atrás da Lazio.