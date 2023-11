Arthur Nory é prata no salto masculino na ginástica artística do Pan

436

O brasileiro Arthur Nory conquistou a medalha de prata no salto masculino na ginástica artística de Santiago-2023 nesta quarta-feira (25), no Centro de Esportes Coletivos do Estádio Nacional, na prova vencida pelo dominicano Audrys Nin, que havia conquistado uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 no individual geral.



Nin ficou com o ouro com a nota 14.466, após receber 14.336 no primeiro salto e 14.566 no segundo, para revalidar o título obtido nos Jogos Pan-Americanos Lima-2019.



Nory, que se apresentou antes do dominicano, obteve a mesma pontuação: 14,466, sendo 14,500 no primeiro salto e 14,433 no segundo, mas ficou com a prata no desempate. O canadense Felix Dolci, com nota 14,383, levou o bronze.



Nin, de 28 anos, se classificou na segunda-feira para Paris-2024, tornando-se assim o primeiro ginasta masculino a representar a República Dominicana na ginástica artística em Jogos Olímpicos, repetindo a façanha no feminino, de Yamilet Peña, em Londres-2012.



Nin ficou em quinto lugar no individual geral masculino, mas isso lhe rendeu a vaga olímpica.



"Foram 15 anos de muitos sacrifícios e trabalho", comemorou o ginasta naquele dia em entrevista à AFP por meio do Comitê Olímpico Dominicano. "Estou super feliz porque vou realizar meu sonho".



Salto masculino:



1. Audrys Nin (DOM) - ouro



2. Arthur Nory (BRA) - prata



3. Felix Dolci (CAN) - bronze