Feyenoord vence Lazio (3-1) em casa e é líder provisório do Grupo E da Champions

O Feyenoord venceu a Lazio por 3 a 1, em Roterdã, com dois gols do atacante mexicano Santi Giménez, nesta quarta-feira (25), pela terceira rodada da Liga dos Campeões, resultado que deixa a equipe holandesa na liderança do grupo E, à espera do duelo entre Celtic e Atlético de Madrid, que também se enfrentam nesta quarta.



O Feyenoord, terceiro e ainda invicto na liga Eredivisie da Holanda, abriu o placar aos 31 minutos com um gol de Giménez, que no segundo tempo marcaria mais uma vez para fechar o placar (74'). Antes disso, o meia argelino Ramiz Zerrouli havia marcado o segundo (47').



O ex-jogador do Cruz Azul chegou a balançar as redes três vezes, mas seu gol aos 25 minutos foi anulado devido a um impedimento.



A equipe romana descontou, na reta final em uma cobrança de pênalti convertida pelo espanhol Pedro Rodríguez (83').



O time holandês tem seis pontos, após duas vitórias, contra Lazio e Celtic, e está à frente do Atlético de Madrid e dos italianos, ambos com quatro pontos, embora o time 'colchonero' visite nesta quarta a equipe escocesa, que segue sem pontuar.