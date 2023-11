Federico Gatti renova com Juventus até 2028

436

O zagueiro Federico Gatti renovou contrato com a Juventus até 2028, anunciou o clube de Turim nesta quarta-feira (25).



Gatti, de 25 anos, se transferiu para a Juve em junho de 2022 vindo do Frosinone, time que na época estava na segunda divisão.



O defensor disputou seis dos nove jogos de sua equipe no Campeonato Italiano nesta temporada, marcando um gol no clássico contra o Torino (2-0).



Gatti foi escalando as diversas categorias do futebol italiano enquanto trabalhava como pedreiro, partindo da sexta divisão, para se profissionalizar em 2020, quando se juntou ao Pro Patria, clube da terceira divisão.



Ele tem em seu currículo dois jogos pela seleção italiana.