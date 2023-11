China resgata mil gatos que seriam mortos e vendidos como carne de porco

436

Os animais foram encontrados em caixas pregadas com tábuas de madeira (foto: (Reprodução/Freepik))

Cerca de mil gatos foram resgatados de um caminhão que seguia para um matadouro na China. Os animais seriam vítimas de um comércio ilícito que vende carne de gato como se fosse de porco ou carneiro. As informações são do jornal chinês The Paper .



A denúncia teria partido de ativistas dos direitos dos animais, no início de outubro. Diante disso, policiais de Zhangjiagang interceptaram um veículo usado para coletar e transportar os gatos capturados. O lote seria abatido e enviado para ser servido como espetos de carne de porco e cordeiro.



A situação também causou preocupação com a segurança alimentar da população chinesa. Segundo as autoridades, os criminosos iriam lucrar cerca de US$ 20.500 (aproximadamente R$ 102.000) com o abate dos animais. Os gatos foram enviados para um abrigo.



Segundo o jornal, em 6 de outubro, dois ativistas, Han Jiali e Gu Min, descobriram que um cemitério na cidade era usado como covil para armazenar um grande número de gatos. Os animais foram encontrados em caixas pregadas com tábuas de madeira.



Eles decidiram permanecer próximo ao local, onde o veículo transportando os felinos provavelmente iria passar. Seis dias depois o carro foi parado.



O país, que coleciona polêmicas alimentares, não conta com uma lei que proíbe ações de crueldade contra animais de estimação e cães e gatos de rua.