México e China concordam em combater tráfico de fentanil

México e China concordaram em combater o tráfico de fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente do que a heroína, durante uma reunião bilateral realizada no país asiático, anunciou neste sábado o governo mexicano.



A droga já causou a morte de milhares de pessoas nos Estados Unidos e tensão em suas relações com o México e a China.



Durante a primeira reunião do Grupo de Trabalho bilateral sobre Precursores, que ocorreu de 16 a 20 de outubro na China, "as partes concordaram com a importância de continuarem cooperando no âmbito de suas respetivas jurisdições e faculdades, para combater o tráfico ilegal de drogas", ressaltou o governo mexicano.



México e Estados Unidos concordaram no último dia 6 em redobrar seus esforços contra o tráfico de fentanil, durante uma visita do chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, à Cidade do México.



O governo dos Estados Unidos afirmou diversas vezes que cartéis mexicanos produzem a droga, mas o governo do presidente Andrés Manuel López Obrador insistiu em que nem o fentanil, nem os seus insumos, são fabricados em seu território, mas reconheceu que traficantes compram o opioide para misturá-lo com outros alucinógenos .



Washington afirma que precursores do fentanil chegam da China através do México.