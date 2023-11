Mais de 100 palestinos mortos na Cisjordânia desde o início da guerra Hamas-Israel

436

Mais de 100 palestinos morreram na Cisjordânia ocupada em operações efetuadas pelo Exército israelense desde o início da guerra entre Israel e Hamas em 7 de outubro, anunciou nesta quarta-feira (25) o Ministério da Saúde palestino com sede em Ramallah.



O balanço chegou a 102 mortos na Cisjordânia e em Jerusalém Leste, segundo o Ministério da Saúde controlado pela Autoridade Palestina.



A violência aumentou na Cisjordânia nos últimos meses, com várias incursões do Exército israelense, atentados contra israelenses e ataques de colonos contra a população palestina. A guerra de Gaza aumentou ainda mais a tensão.



Desde 7 de outubro, um membro das forças de segurança israelenses morreu em uma das operações, segundo o Exército.



Na madrugada desta quarta-feira, seis palestinos morreram em ações israelenses, segundo a Autoridade Palestina.



Quatro, incluindo um adolescente de 15 anos, faleceram em Jenin, norte do território, informou a agência oficial palestina de notícias WAFA.



Em um comunicado, que não menciona vítimas palestinas, o Exército israelense confirma que efetuou "atividades antiterroristas" na região, a partir da qual homens não identificados "lançaram artefatos explosivos contra as forças de segurança".



Outros dois palestinos morreram em Qalqilya e em Qalandiya.



A Autoridade Palestina não exerce nenhum poder na Faixa de Gaza, de onde foi expulsa em 2007 após vários dias de confrontos com o movimento islamista Hamas, que governa o território.



Os milicianos do Hamas executaram em 7 de outubro um ataque surpresa em Israel que provocou mais de 1.400 mortes.



Eles também sequestraram mais de 220 reféns, que foram levados para a Faixa de Gaza, segundo Israel.



Israel respondeu com bombardeios incessantes que mataram quase 5.800 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.