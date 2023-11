Líder do Hezbollah se reuniu com chefes do Hamas e da Jihad Islâmica

436

A reunião do líderes do Hezbollah, Jihad Islâmica e Hamas (foto: Hezbollah's Media Office / AFP)

O líder do movimento pró-iraniano Hezbollah se reuniu com líderes do Hamas e da Jihad Islâmica para discutir como apoiar estes movimentos palestinos em sua guerra contra Israel, disse o grupo libanês nesta quarta-feira (25).O comunicado do Hezbollah não especificou quando, nem onde, seu secretário-geral, Hassan Nasrallah, reuniu-se com o número dois do gabinete político do Hamas, Saleh al Aruri, e com o líder da Jihad Islâmica, Ziad Nakhaleh. Ele apenas especificou que a reunião ocorreu no Líbano.O anúncio acontece em um contexto muito tenso no sul do Líbano desde o início da guerra entre o Hamas e Israel, em 7 de outubro. Desde aquele dia são registrados confrontos diários entre o Hezbollah e seus aliados com as forças israelenses na fronteira sul do Líbano.Os três homens analisaram "os últimos acontecimentos na Faixa de Gaza desde o início da Operação Dilúvio de Al-Aqsa", nome que o Hamas deu à sangrenta operação de 7 de outubro em solo israelense. Segundo Israel, 1.400 pessoas morreram na ofensiva e cerca de 220 foram sequestradas.Também conversaram sobre "o que as partes do eixo da resistência devem fazer nesta fase crítica, para conseguir a vitória (...) em Gaza e na Palestina" e "parar a agressão selvagem" de Israel, disse o Hezbollah em um comunicado.Os três grupos constituem o chamado "eixo de resistência", pró-Irã e hostil ao Estado de Israel, e coordenam suas ações com outras facções palestinianas, sírias e iraquianas.Na reunião, também se discutiu "o confronto em curso nas fronteiras libanesas".