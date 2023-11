Wall Street se recupera em dia positivo por resultados de empresas

436

A bolsa de valores de Nova York se recuperou, nesta terça-feira (24), graças ao fluxo constante de resultados de empresas que provocou entusiasmo no mercado.



Assim, o Índice Dow Jones subiu 0,62%, para 33.141,38 pontos, o tecnológico Nasdaq, 0,93% (13.139,88) e o ampliado S&P; 500, 0,73% (4.247,68).



Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos permaneceram bastante estáveis, e marcavam 4,81% às 20h30 GMT (17h30 em Brasília), depois de chegarem a 5% na manhã de segunda-feira, pela primeira vez em 16 anos.



"As ações estiveram em alta graças a dados econômicos resilientes e aos lucros de empresas não tecnológicas que continuaram impressionando, em todos os setores", comentou Edward Moya, da consultoria Oanda.



Até agora, três quartos das empresas que divulgaram resultados trimestrais registraram números acima do esperado, constatou Art Hogan, da firma de serviços financeiros B. Riley Wealth Management.



Patrick O'Hare, do site especializado Briefing, destacou que Coca-Cola, General Electric, Verizon, Kimberly Clark, General Motors e Halliburton "superaram as expectativas" em todos os casos.



No fechamento do pregão, foi a vez de Alphabet, matriz do Google, e Microsoft divulgarem seus resultados para o terceiro trimestre.



A empresa de Bill Gates divulgou números muito acima do esperado, com lucro líquido de 22,3 bilhões de dólares (cerca de R$ 111 bilhões na cotação atual), 27% maior que no terceiro trimestre de 2022.



Já a Alphabet registrou 19,7 bilhões de dólares (R$ 98,6 bilhões) de lucro líquido no terceiro trimestre, um salto de 42% sobre o mesmo período do ano passado.



Entre os valores do dia, a General Motors perdeu 2,31%, para 28,55 dólares, o mínimo no ano para o grupo que não apresentou previsões para 2023 devido a uma greve no setor.



