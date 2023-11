436

O brasileiro Arthur Nory conquistou a medalha de praça no solo da ginástica artística dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 nesta terça-feira (24).



O ouro foi para o canadense Felix Dolci, que conseguiu 14.233 pontos em sua apresentação, frente aos 13.933 de Nory.



A medalha de bronze ficou com o colombiano Juan Larrahondo, com 13.366 de pontuação.



Solo masculino:



1. Felix Dolci (CAN) - ouro



2. Arthur Nory (BRA) - prata



3. Juan Larrahondo (COL) - bronze