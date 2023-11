436

A brasileira Rebeca Andrade conquistou nesta terça-feira (24) seu primeiro ouro na ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 ao dominar a prova da qual é atual campeã mundial: o salto.



Rebeca, de 24 anos, alcançou a pontuação de 14,983, com um impressionante primeiro salto de 15,333 e um segundo salto de 14,663.



A americana Jordan Chiles ficou com a prata marcando 14,150 pontos e a mexicana Natalia Escalera levou o bronze com 13,333.



