Guerra contra Hamas 'está só no começo', diz ministro israelense

436

Prédios destruídos pelos bombardeios à Cidade de Gaza: Israel garante ser apenas o "começo" (foto: Belal Al Sabbagh/AF)

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse a soldados que a guerra contra o Hamas "está no começo" — e que as tropas terão "um preço a pagar".





"Preparem-se para as missões que virão, a guerra está só começando. E, infelizmente, teremos que pagar um preço", disse Gallant.



A declaração do ministro foi feita a uma unidade de comando de elite do exército israelense chamada Sayeret Matkal.





A preparação deve ser "física" e "mental", afirmou o ministro. "Nós entraremos em campo e destruiremos o Hamas. Literalmente. Caso contrário, não poderemos estar aqui", disse.

Ameaças de invasão terrestre em Gaza



Nessa segunda-feira (23/10), o chefe das Forças de Defesa de Israel, general Herzi Halevi, afirmou que o Exército está pronto para a invasão terrestre na Faixa de Gaza.



"Queremos levar o Hamas a um ponto de desintegração. Sua liderança, sua ala militar. É por isso que atacamos com grande força. Estamos matando comandantes seniores, matando operacionais, destruindo infraestruturas e agindo com grande determinação", disse ele aos comandantes da 146ª Divisão no norte de Israel.



Ele justificou os atrasos no ataque terrestre. "Há considerações táticas, operativas e estratégicas, que nos deram mais tempo. e as forças que têm mais tempo preparam-se melhor, e é isso que as forças estão a fazer agora".