Inter de Milão vence Salzburg (2-1) em casa e segue invicta na Champions

A Inter de Milão segue invicta na Liga dos Campeões, depois de vencer em casa o austríaco RB Salzburg (2-1), nesta terça-feira (24), pela 3ª rodada do Grupo H, no qual também estão Real Sociedad e Benfica.



O chileno Alexis Sánchez, escalado entre como titular no lugar do francês Marcus Thuram, justificou a confiança depositada nele pelo treinador Simone Inzaghi ao abrir o placar aos 19 minutos, o seu primeiro gol pelo time 'nerazzurro' desde o seu retorno após uma temporada no Olympique de Marselha.



Mas Inzaghi se deparou com um Salzburg ousado, que contou com um excelente Roko Simic, filho do ex-jogador da seleção croata Dario Simic, que teve uma passagem pela Inter (1999-2002).



No início do segundo tempo (57'), os austríacos empataram com um gol do israelense Oscar Gloukh, que já havia levado perigo à meta do goleiro Yann Sommer logo aos 4 minutos de jogo.



Mas o atual líder da Serie A voltou a ficar em vantagem sete minutos depois, num pênalti convertido pelo turco Hakan Calhanoglu (64').



Com sete pontos, a Inter se aproxima das oitavas de final, mas terá de elevar o nível de seu jogo se quiser repetir a boa campanha de 2022-23, na qual chegou à final da Liga dos Campeões (em que acabou perdendo para o Manchester City).