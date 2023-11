Armênia convoca embaixador russo após 'declarações ofensivas' na televisão

436

A Armênia convocou, nesta terça-feira (24), o embaixador russo para protestar contra "declarações ofensivas" contra autoridades armênias, transmitidas pela televisão russa.



O Ministério das Relações Exteriores da Armênia explicou, em um comunicado, que protestou contra a "a transmissão de um programa no canal federal russo Pervy Kanal, no qual foram feitas declarações ofensivas e totalmente inaceitáveis contra altos funcionários armênios".



Ierevan não especificou qual teria sido o programa, mas a emissora russa transmitiu na segunda-feira (23) um programa em que criticava o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, por sua gestão do conflito contra o Azerbaijão e sua vontade de se aproximar do Ocidente.



As relações entre a Armênia e a Rússia, aliados tradicionais, se tornaram tensas nos últimos meses.



Ierevan acusa Moscou de ter abandonado os armênios quando Baku lançou uma ofensiva sobre o enclave separatista de Nagorno-Karabakh, que o Azerbaijão controla desde então.



A Rússia considera, por sua vez, que a Armênia abandonou o controle deste território por ter reconhecido a soberania de Baku na região, e também por ter recusado ajudar os separatistas.



Nos últimos meses, Ierevan buscou uma aproximação ao Ocidente e ratificou sua adesão ao Tribunal Penal Internacional, um gesto que Moscou classificou como hostil, visto que este tribunal emitiu uma ordem de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin.