Casa Branca insiste em que cessar-fogo em Gaza 'só beneficiaria Hamas'

Uma trégua em Gaza "só beneficia o Hamas", insistiu a Casa Branca nesta terça-feira (24), enquanto Israel multiplica os ataques aéreos ao grupo islamista palestino, em represália contra a ação letal em seu território no começo do mês.



"Um cessar-fogo neste momento realmente só beneficia o Hamas", disse à imprensa o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.



O porta-voz instou Israel a evitar as vítimas civis, mas considerou inevitável que ocorram.



"Isto é guerra. É combate. É sangrento, feio e será complicado e civis inocentes ficarão feridos no futuro", declarou.



Enquanto isso, a situação humanitária no território é dramática.



O presidente americano, Joe Biden, considerou, nesta terça, que a entrega de ajuda humanitária a Gaza "não é suficientemente rápida".



Em 7 de outubro, centenas de combatentes do Hamas entraram em território israelense a partir de Gaza, em um ataque sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948.



Mais de 1.400 pessoas morreram, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses, que contabilizam, ainda, 220 pessoas levadas como reféns para Gaza.



Segundo o Hamas, movimento islamista que controla a Faixa de Gaza, desde o início da guerra com Israel, 5.791 pessoas morreram no território palestino, incluindo 2.360 crianças.



Israel impôs um bloqueio terrestre, marítimo e aéreo à Faixa de Gaza desde que o Hamas, considerado uma organização terrorista por Estados Unidos, União Europeia e Israel, tomou o poder no território, em 2007.