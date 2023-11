Bolívia demite técnico Gustavo Costas; Antônio Carlos Zago é cotado como substituto

436

O argentino Gustavo Gostas foi demitido da seleção boliviana e se tornou o segundo treinador a cair nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, ao término da 4ª rodada.



O próprio Costas confirmou o acordo com a Federação Boliviana de Futebol (FBF) para deixar o cargo nesta terça-feira (24), após 14 meses, em uma mensagem publicada na rede social X, antigo Twitter.



"Obrigado por tudo ao grandioso povo boliviano, foi uma experiência linda, apesar de os resultados não terem acontecido. Sucesso a todos, levo vocês no fundo do meu coração", escreveu o treinador.



A FBF já tinha informado na segunda-feira que a decisão de demitir o argentino estava tomada.



Segundo a imprensa local, o provável substituto é o brasileiro Antônio Carlos Zago, demitido do Coritiba em junho e que comandou o Bolívar na conquista do Campeonato Boliviano em 2022.



Contratado em 2022, Costas segue os passos do também argentino Guillermo Barros Schelotto, que deixou a seleção do Paraguai em meados de setembro.



A Bolívia ocupa a lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas com quatro derrotas em quatro jogos, dois gols marcados e 11 sofridos.



Na próxima rodada dupla, os bolivianos recebem o Peru em 16 de novembro e visitam o Uruguai cinco dias depois.