"Senhor secretário-geral, em que mundo você vive?", perguntou o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, a António Guterres, nesta terça-feira (24), no Conselho de Segurança da ONU, depois de ele ter denunciado as "violações claras" do direito humanitário em Gaza.



"Sem dúvida, não é o nosso", acrescentou, ao mostrar fotos dos ataques do Hamas contra civis, enquanto o embaixador israelense na ONU, Gilad Erdan, denunciou o "discurso chocante" de Guterres na rede X (antigo Twitter), que acusou de ser "indulgente diante do terrorismo e dos assassinatos" do Hamas.