436

O governo da China demitiu o ministro da Defesa, Li Shangfu, nesta terça-feira (24) e expulsou o ex-ministro das Relações Exteriores Qin Gang do Conselho de Estado, como parte de uma grande reestruturação da liderança do país, informou a imprensa oficial.



"Na sexta reunião da comissão permanente do XIV Assembleia Popular Nacional da República Popular da China, em 24 de outubro de 2023, foi decidido (...) destituir Li Shangfu dos cargos de membro do Conselho de Estado e ministro da Defesa", noticiou a emissora estatal CCTV, acrescentando que Qin também foi deposto de seu cargo no Conselho de Estado.