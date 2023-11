Flávia Saraiva conquista prata no individual geral da ginástica no Pan

436

Flávia Saraiva levou nesta segunda-feira mais uma prata para o Brasil na ginástica nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 no individual geral feminino, prova em que a americana Jordan Chiles, parceira de treino de Simone Biles, deixou de ganhar o segundo ouro na prova.



Saraiva conquistou a medalha de prata com 54.565 pontos, após notas de 13.966 no salto, 13.533 nas barras assimétricas, 14.166 na trave e 12.900 no solo.



A americana Kayla DiCello conquistou a medalha de ouro com uma pontuação de 54,699.



Os juízes deram a DiCello 14,133 no salto, 13,633 nas barras assimétricas, 13,200 na trave e 13,733 no solo.



Com 53.999, Chiles ficou com o bronze.



A colombiana Luisa Blanco ficou em oitavo lugar na prova, com 50.099, e conseguiu assim a vaga em jogo nesta prova para os Jogos Olímpicos Paris-2024.



Chiles buscava o segundo ouro em Santiago-2023, depois do que conquistou na competição por equipes femininas, mas a medalha acabou ficando com DiCello.



Foi a terceira medalha de prata do Brasil na ginástica artística e o terceiro ouro dos Estados Unidos.



A colombiana Blanco conquistou a vaga olímpica ao ser a melhor colocada no individual geral tirando as ginastas de seleções anteriormente classificadas como os Estados Unidos ou que já haviam garantido vaga no evento do ano que vem.



All around feminino:



Kayla DiCello (EUA) - ouro



Flávia Saraiva (BRA) - prata



Jordan Chiles (USA) - bronze