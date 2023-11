Fiorentina sofre diante do Empoli sua primeira derrota em casa no Italiano

436

A Fiorentina sofreu a primeira derrota da temporada em casa contra o Empoli (2-0), nesta segunda-feira (23), no jogo que encerrou a 9ª rodada da Serie A italiana.



Uma das revelações deste início de temporada, a 'Viola' tinha a chance de se igualar à Juventus (20 pontos) no terceiro lugar se somasse os três pontos contra um Empoli que faz uma má campanha (era 18º com apenas quatro pontos antes do início da partida).



Mas a Fiorentina foi surpreendida pelo vizinho toscano, que abriu o placar por meio de Francesco Caputo (21') e garantiu a vitória com um gol do atacante ganês Emmanuel Gyasi (81').



A Fiorentina, que vinha de uma imponente vitória sobre o atual campeão Napoli (3-1) pouco antes da pausa internacional, se mantém na quinta posição, com os mesmos pontos do time napolitano (4º).



O Empoli está agora em 17º com 7 pontos, e ganhou um pouco de fôlego após esta segunda vitória na temporada.



Na outra partida desta segunda-feira, Udinese (18º) e Lecce (10º) empataram em 1 a 1.



--- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Italiano



- Sábado:



Hellas Verona - Napoli 1 - 3



Torino - Inter 0 - 3



Sassuolo - Lazio 0 - 2



- Domingo:



Roma - Monza 1 - 0



Bologna - Frosinone 2 - 1



Salernitana - Cagliari 2 - 2



Atalanta - Genoa 2 - 0



Milan - Juventus 0 - 1



- Segunda-feira:



Udinese - Lecce 1 - 1



Fiorentina - Empoli 0 - 2



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Inter 22 9 7 1 1 24 5 19



2. Milan 21 9 7 0 2 16 9 7



3. Juventus 20 9 6 2 1 15 6 9



4. Napoli 17 9 5 2 2 20 10 10



5. Fiorentina 17 9 5 2 2 18 13 5



6. Atalanta 16 9 5 1 3 15 8 7



7. Roma 14 9 4 2 3 20 12 8



8. Bologna 14 9 3 5 1 10 7 3



9. Lazio 13 9 4 1 4 12 12 0



10. Lecce 13 9 3 4 2 10 11 -1



11. Monza 12 9 3 3 3 8 8 0



12. Frosinone 12 9 3 3 3 12 13 -1



13. Sassuolo 10 9 3 1 5 12 16 -4



14. Torino 9 9 2 3 4 6 12 -6



15. Genoa 8 9 2 2 5 10 14 -4



16. Hellas Verona 8 9 2 2 5 6 11 -5



17. Empoli 7 9 2 1 6 3 16 -13



18. Udinese 6 9 0 6 3 5 13 -8



19. Salernitana 4 9 0 4 5 6 19 -13



20. Cagliari 3 9 0 3 6 5 18 -13