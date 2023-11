Tottenham vence Fulham (2-0) e recupera liderança da Premier League

436

Sem fazer muito esforço, o Tottenham voltou a assumir a liderança da Premier League ao derrotar em casa um ineficaz Fulham (2-0) no dérbi de Londres, nesta segunda-feira (23) no encerramento da 9ª rodada.



Os 'Spurs', que vivem o seu melhor início de temporada desde 1960, estão invictos após sete vitórias e dois empates e, com 23 pontos, estão dois à frente de Manchester City e Arsenal, duas equipes que também estão disputando a Liga dos Campeões.



O Tottenham, totalmente renovado sob o comando do treinador australiano Ange Postecoglu, que chegou no verão europeu passado, mostrou um jogo rápido e de passes precisos contra o qual os 'Cottagers' só puderam ver a bola rolar.



Logo aos 2 minutos o capitão Heung-min Son começou a criar perigo, mas seu disparo foi defendido por Bernd Leno.



Depois seria a vez do brasileiro Richarlison quase abrir o placar com um chute colocado (30').



Mas, no momento em que o jogo havia esfriado, o talento do capitão sul-coreano dos 'Spurs' fez a diferença. Quase impedido, ele recebeu de Richarlison e chutou no canto superior da baliza de Leno (36'). Foi o seu sétimo gol nesta temporada, o que o coloca a dois do 'citizen' Erling Haaland.



Já no segundo tempo, o meia James Maddison ampliou o placar (54').



"Os dois são jogadores de qualidade. Ambos são líderes do clube. Trabalham muito pela equipe e isso é um motivo de reconhecimento para eles", disse Postecoglou sobre os dois marcadores do dia.



O Fulham, único time que havia superado o Tottenham nesta temporada ao eliminá-lo nos pênaltis na Copa da Liga em agosto, continua na 13ª posição com 11 pontos.



--- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Inglês:



- Sábado:



Liverpool - Everton 2 - 0



AFC Bournemouth - Wolverhampton 1 - 2



Newcastle - Crystal Palace 4 - 0



Brentford - Burnley 3 - 0



Manchester City - Brighton 2 - 1



Nottingham - Luton Town 2 - 2



Chelsea - Arsenal 2 - 2



Sheffield United - Manchester United 1 - 2



- Domingo:



Aston Villa - West Ham 4 - 1



- Segunda-feira:



Tottenham - Fulham 2 - 0



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Tottenham 23 9 7 2 0 20 8 12



2. Manchester City 21 9 7 0 2 19 7 12



3. Arsenal 21 9 6 3 0 18 8 10



4. Liverpool 20 9 6 2 1 20 9 11



5. Aston Villa 19 9 6 1 2 23 13 10



6. Newcastle 16 9 5 1 3 24 9 15



7. Brighton 16 9 5 1 3 22 18 4



8. Manchester United 15 9 5 0 4 11 13 -2



9. West Ham 14 9 4 2 3 16 16 0



10. Chelsea 12 9 3 3 3 13 9 4



11. Crystal Palace 12 9 3 3 3 7 11 -4



12. Wolverhampton 11 9 3 2 4 11 15 -4



13. Fulham 11 9 3 2 4 8 15 -7



14. Brentford 10 9 2 4 3 14 12 2



15. Nottingham 10 9 2 4 3 10 12 -2



16. Everton 7 9 2 1 6 9 14 -5



17. Luton Town 5 9 1 2 6 8 17 -9



18. Burnley 4 9 1 1 7 7 23 -16



19. AFC Bournemouth 3 9 0 3 6 6 20 -14



20. Sheffield United 1 9 0 1 8 7 24 -17



