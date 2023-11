436

O índice Merval da Bolsa de Buenos Aires despencou 12% nesta segunda-feira (23), faltando uma hora para o fechamento, um dia depois do primeiro turno das eleições presidenciais e após registrar várias altas importantes antes do pleito.



O ministro da Economia, Sergio Massa, disputará o segundo turno, em 19 de novembro, com o líder libertário Javier Milei. O ganhador das eleições vai assumir o cargo em 10 de dezembro.



Entre as principais ações do dia, a maior baixa desta segunda foi das ações da Ternium Argentina (-22,53%) seguida dos papéis da fabricante de alumínio Aluar (-20,66%).