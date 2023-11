EUA rejeita apelos de cessar-fogo em Gaza por julgar que beneficiariam Hamas

436

Os Estados Unidos alertaram, nesta segunda-feira (23), que qualquer cessar-fogo de Israel em Gaza beneficiaria o Hamas, enquanto a União Europeia avalia um pedido de uma pausa humanitária das hostilidades.



Um cessar-fogo "daria ao Hamas a capacidade de descansar, de se reaparelhar e continuar a lançar ataques terroristas contra Israel", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller.



"Pode-se entender perfeitamente porque é uma situação intolerável para Israel, como seria uma situação intolerável para qualquer país que tenha sofrido um ataque terrorista tão brutal e continue vendo a ameaça terrorista bem na sua fronteira", disse.



Miller afirmou que os Estados Unidos fazem o possível para garantir a chegada de ajuda humanitária a Gaza e que seu enviado, David Satterfield, trabalha de forma "intensiva" sobre este tema no terreno.



O chefe de política externa da UE, Josep Borrell, afirmou nesta segunda-feira que espera que os líderes do bloco apoiem um pedido de trégua na guerra para permitir a entrada de ajuda.



"Acredito que a ideia de uma pausa humanitária para facilitar a chegada da ajuda humanitária, que permita aos deslocados encontrar refúgio, é algo que os líderes vão apoiar", disse.