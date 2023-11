Ben Shelton sobe para 15º no ranking da ATP

436

Vencedor de seu primeiro torneio no circuito masculino, no domingo em Tóquio, o americano Ben Shelton teve a melhor evolução da semana no ranking da ATP, com um salto de quatro posições assumindo o 15º lugar em um ranking com poucas alterações.



Shelton, de 21 anos, alcança sua melhor colocação no ranking da ATP após derrotar o russo Aslan Karatsev, no domingo (22), na capital japonesa.



O jovem nascido em Atlanta ficou conhecido pelo grande público no último US Open, onde chegou às semifinais, perdendo nessa fase para Novak Djokovic.



O tenista sérvio continua no topo do ranking ATP por mais uma semana, à frente do espanhol Carlos Alcaraz e do russo Daniil Medvedev, que completam o pódio.



Numa semana em que os primeiros colocados não jogaram, a única alteração no Top 10 é a subida do americano Taylor Fritz, eliminado na terceira rodada de Tóquio, que sobe ao nono lugar e ultrapassa o alemão Alexander Zverev.



O chileno Nicolás Jarry entrou no top 20 graças aos bons resultados nas últimas semanas.



O brasileiro Thiago Seyboth Wild perdeu uma posição e está em 78º.



--- Ranking da ATP desta segunda-feira, 23 de outubro:



1. Novak Djokovic (SRB) 11.045 pontos



2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.805



3. Daniil Medvedev (RUS) 7.355



4. Jannik Sinner (ITA) 5.000



5. Andrey Rublev (RUS) 4.765



6. Holger Rune (DIN) 4.400



7. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.300



8. Casper Ruud (NOR) 3.705



9. Taylor Fritz (EUA) 3.500 (+1)



10. Alexander Zverev (ALE) 3.460 (-1)



11. Hubert Hurkacz (POL) 2.900



12. Tommy Paul (EUA) 2.775



13. Alex De Miñaur (AUS) 2.650



14. Frances Tiafoe (EUA) 2.400



15. Ben Shelton (EUA) 2.355 (+4)



16. Karen Khachanov (RUS) 2.340 (-1)



17. Grigor Dimitrov (BUL) 2.195 (-1)



18. Cameron Norrie (GBR) 1.985



19. Felix Auger-Aliassime (CAN) 1.940 (-2)



20. Nicolás Jarry (CHI) 1.720 (+1)