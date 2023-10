Multinacionais pedem a governos eliminação gradual dos combustíveis fósseis

436

Grandes multinacionais, incluindo Bayer, Volvo, Decathlon, Ikea, Nestlé, Danone, Heineken, eBay e Unilever, fizeram um apelo aos governos para que eliminem gradualmente o uso de combustíveis fósseis, como uma forma de respeitar a meta de limitar o aquecimento global a 1,5°C.



A um mês da COP28 em Dubai, as 131 empresas, que faturam US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões, na cotação atual) anualmente, disseram estar "sentindo o impacto e o custo do aumento dos fenômenos meteorológicos extremos derivados da mudança climática" e que não podem realizar esta transição "sozinhas de uma forma segura, ou eficiente".



"As instituições financeiras, os produtores de combustíveis fósseis e os governos têm um papel-chave", afirmaram, pedindo aos países que "estabeleçam metas e um calendário para a eliminação progressiva" dos combustíveis fósseis que não forem captados, nem armazenados.



A questão da energia gerada por estes hidrocarbonetos, uma das principais fontes das emissões de C02 na atmosfera, será central nas negociações da COP28 de Dubai, em novembro.



Diversos países defendem a eliminação quase total dos combustíveis fósseis queimados sem procedimentos para sua captura, ou seu armazenamento.



"Como compradores e usuários de energia no sistema mundial, temos um papel importante a desempenhar na hora de enviar um sinal claro sobre nosso uso futuro da energia", declararam as empresas reunidas na coalizão "We Mean Business".



Bayer



VOLVO AB



EBAY



MICROSOFT



COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA



HENNES & MAURITZ