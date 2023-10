436

Ao menos 5.087 pessoas morreram nos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, executados em resposta à ofensiva do Hamas em 7 de outubro, informaram nesta segunda-feira as autoridades do movimento islamista palestino, que governa o território.



Entre os mortos estão 2.055 crianças e 1.119 mulheres. Além disso, 15.273 pessoas ficaram feridas nos bombardeios incessantes do Exército de Israel, afirma um comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde do Hamas.