Um comboio de ajuda humanitária entrou nesta segunda-feira (23) na Faixa de Gaza pela passagem de Rafah, procedente do Egito, constataram correspondentes da AFP nos dois lados da fronteira, o terceiro a ter acesso ao território palestino cercado por Israel como parte de sua guerra com o Hamas.



Os correspondentes observaram que mais de 10 veículos atravessaram a passagem de Rafah, depois que 34 caminhões entraram em Gaza no sábado e domingo, segundo uma fonte do Crescente Vermelho, que pediu anonimato.