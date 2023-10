Juventus vence em sua visita ao Milan, que perde liderança para Inter

436

No duelo entre dois gigantes do 'calcio', a Juventus conquistou os três pontos em sua visita ao estádio San Siro com um gol de Manuel Locatelli, jogador revelado no Milan, que perdeu assim a liderança da Serie A.



Locatelli marcou com um chute de longa distância que desviou no zagueiro Rade Krunic aos 63 minutos, quando os 'rossoneri' já jogavam em inferioridade numérica devido à expulsão do zagueiro alemão Malick Thiaw, por derrubar Moise Kean quando ele avançava sozinho na direção do gol, nos últimos minutos do primeiro tempo (40').



Essa expulsão obrigou o técnico Stefano Pioli a tirar Christian Pulisic de campo para reorganizar a defesa, mas a ausência do atacante americano reduziu o poder ofensivo do time da casa.



"Queríamos que esta vitória mostrasse que podemos confiar em nós mesmos, que podemos terminar entre os quatro primeiros e ainda acima", declarou após a partida o francês Adrien Rabiot, que com o desfalque do brasileiro Danilo foi capitão da Juventus pela primeira vez.



Foi a primeira vitória da Juventus no San Siro desde outubro de 2016 e foi testemunhada das arquibancadas pelo seu jogador Nicolo Fagioli, que esta semana foi condenado a sete meses de suspensão por ter apostado em jogos de futebol em plataformas ilegais.



O Milan, que havia emendado quatro vitórias consecutivas na Serie A, sofre assim a segunda derrota, o que também lhe custa a liderança, agora nas mãos da Inter, que venceu o Torino por 3 a 1 no sábado.



Um único ponto separa as duas equipes da capital lombarda, enquanto a Juventus chega aos 20 pontos, dois atrás da Inter.



- Mourinho, vitória e expulsão -



A derrota do Milan beneficia também o atual campeão, o Napoli, que reduz assim para cinco pontos a distância em relação ao novo líder do campeonato, depois de vencer o Verona, por 3 a 1.



No primeiro jogo deste domingo, a Roma sofreu diante do Monza, reduzido a dez jogadores pouco antes do intervalo, mas acabou vencendo por 1 a 0 conseguindo assim sua terceira vitória consecutiva.



O único gol do jogo foi marcado nos últimos instantes, aos 90 minutos, pelo italiano Stephan El Shaarawy, que aproveitou uma sobra dentro da área do Monza.



O clube lombardo se fechou na defesa a partir do momento em que Danilo D'Ambrosio foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, aos 41 minutos.



Na ausência do argentino Paulo Dybala, lesionado no joelho, a Roma não aproveitou a sua superioridade numérica até o lance de oportunismo de El Shaarawy, que, envolvido segundo rumores no escândalo das apostas em plataformas ilegais, terminou a partida em lágrimas.



"Senti muitas emoções quando marquei o gol da vitória depois de uma semana que foi muito forte para mim. Fiquei irritado ao ver o meu nome mencionado nesta matéria, já que sou um profissional", explicou o jogador italiano em entrevista à DAZN.



A Roma passa a ocupar a sexta colocação, com 14 pontos, sua melhor classificação na temporada.



Na 10ª rodada do próximo fim de semana, a Roma vai enfrentar a Inter de Milão, mas seu técnico José Mourinho não ficará na beira do campo porque foi expulso nos descontos (90+9') após uma discussão com a comissão técnica do Monza.



"Não jogamos bem, principalmente no primeiro tempo, com jogadores que chegaram cansados da pausa internacional, das longas viagens à América do Sul e à África", disse o treinador português.



"Eu apenas fiz gestos, colocando o dedo na frente da boca. Se o árbitro decidir que isso vale a expulsão, que assim seja", explicou 'Mou'.



Nos demais jogos, Atalanta (6º) e Bologna (8º) somaram os três pontos contra Genoa (15º) e Frosinone (12º), enquanto Salernitana e Cagliari empataram em 2 a 2 no duelo entre os dois últimos colocados.



--- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:



- Sábado:



Hellas Verona - Napoli 1 - 3



Torino - Inter 0 - 3



Sassuolo - Lazio 0 - 2



- Domingo:



Roma - Monza 1 - 0



Bologna - Frosinone 2 - 1



Salernitana - Cagliari 2 - 2



Atalanta - Genoa 2 - 0



Milan - Juventus 0 - 1



- Segunda-feira:



(13h30) Udinese - Lecce



(15h45) Fiorentina - Empoli



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Inter 22 9 7 1 1 24 5 19



2. Milan 21 9 7 0 2 16 9 7



3. Juventus 20 9 6 2 1 15 6 9



4. Fiorentina 17 8 5 2 1 18 11 7



5. Napoli 17 9 5 2 2 20 10 10



6. Atalanta 16 9 5 1 3 15 8 7



7. Roma 14 9 4 2 3 20 12 8



8. Bologna 14 9 3 5 1 10 7 3



9. Lazio 13 9 4 1 4 12 12 0



10. Lecce 12 8 3 3 2 9 10 -1



11. Monza 12 9 3 3 3 8 8 0



12. Frosinone 12 9 3 3 3 12 13 -1



13. Sassuolo 10 9 3 1 5 12 16 -4



14. Torino 9 9 2 3 4 6 12 -6



15. Genoa 8 9 2 2 5 10 14 -4



16. Hellas Verona 8 9 2 2 5 6 11 -5



17. Udinese 5 8 0 5 3 4 12 -8



18. Empoli 4 8 1 1 6 1 16 -15



19. Salernitana 4 9 0 4 5 6 19 -13



20. Cagliari 3 9 0 3 6 5 18 -13