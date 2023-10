Argentina tem ameaça de bomba na Casa Rosada em dia de eleições, diz jornal

436

Casa Rosada teve ameaça de bomba, segundo informou jornal (foto: Luis Robayo/AFP)

O Esquadrão Antibomba e a Polícia Federal da Argentina foram acionados neste domingo (22) devido a uma ameaça de bomba na Casa Rosada, sede da Presidência da República. A informação é do jornal Clarín.

A suspeita, contudo, ainda não foi confirmada. Buscas são realizadas na Casa Rosada.

A ameaça de bomba foi divulgada no fim das votações para presidente no país, que teve o encerramento das urnas às 18h (Buenos Aires tem o mesmo fuso horário do Brasília).

Mais de 35 milhões de argentinos estão aptos a votar, segundo a Direção Nacional Eleitoral do país, considerando a população nativa (16 anos ou mais) e a de naturalizados (18 anos ou mais).

O voto no país é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos.

Disputam a Presidência cinco candidatos, sendo o ultraliberal Javier Milei, a macrista Patricia Bullrich e o peronista e atual ministro da Economia, Sergio Massa, os principais nomes da disputa. Milei, por exemplo, venceu as primárias argentinas de 13 de agosto e é considerado o favorito no pleito.