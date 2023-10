436

Os centros de votação para as eleições presidenciais na Argentina fecharam neste domingo (22) às 18h locais (mesmo horário de Brasília), em um dia que transcorreu com tranquilidade e foi marcado pela irrupção do candidato ultraliberal Javier Milei.



A participação eleitoral era de 74% na hora do fechamento, de acordo com a Câmara Nacional Eleitoral, embora esse número deva aumentar ligeiramente, pois os eleitores que ainda estavam na fila têm o direito de votar.