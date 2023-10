Ataques israelenses deixam dois mortos na Síria

436

Ataques israelenses destruíram, neste domingo (22), os dois principais aeroportos da Síria, em Damasco e Aleppo, e mataram dois funcionários, informou a mídia estatal, citando fontes militares e ministeriais.



"Por volta das 05h25 (23h25 de sábado no horário de Brasília), o inimigo israelense realizou um ataque aéreo contra os aeroportos internacionais de Damasco e Aleppo, causando a morte de um funcionário no aeroporto de Damasco e ferindo outro", disse uma fonte militar, citada pela agência oficial de notícias síria, Sana.



"Os danos materiais provocados nas pistas de pouso dos aeroportos os deixaram fora de serviço", indicou a fonte.



Mais tarde, a televisão estatal anunciou que o funcionário ferido também faleceu, de acordo com uma fonte do Ministério dos Transportes.



Os ataques "simultâneos" vieram "da direção do Mediterrâneo para o oeste de Latakia e da direção das Colinas de Golã sírias ocupadas", acrescentou a fonte militar.



Em nota, o Ministério das Relações Exteriores condenou os ataques israelenses contra aeroportos, assim como a ofensiva israelense contra Gaza lançada após um violento ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro.



A Síria "alerta para as consequências de continuar com esses ataques e práticas (...) que podem mergulhar a região em uma espiral de violência difícil de conter", afirmou.



Esta é a segunda vez desde o início do conflito entre Israel e o Hamas que ataques simultâneos atingem os aeroportos da capital, Damasco, e da cidade de Aleppo, ambos controlados pelo governo sírio.



Israel realizou centenas de ataques aéreos em território sírio desde o início da guerra no país em 2011.



Sua aviação ataca principalmente as forças apoiadas pelo Irã e o Hezbollah libanês, aliados de Damasco e inimigos de Israel, assim como o exército sírio.



Israel raramente comenta seus ataques na Síria, mas alega que visa evitar que o Irã se estabeleça perto de sua fronteira.