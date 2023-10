Girona goleia Almería (5-2) e alcança líder Real Madrid

436

O Girona se igualou ao Real Madrid em número de pontos na liderança de LaLiga ao vencer por 5 a 2 o último colocado Almería, neste domingo (22), pela nona rodada.



Com a vitória, o time catalão ficou na segunda posição, empatado com o Real Madrid (25 pontos), que tem melhor saldo de gols. Atrás deles estão Atlético de Madrid (22) e Barcelona (21), que fecha a jornada em seu estádio diante do Athletic Bilbao (6º).



No estádio Montilivi, o Almería surpreendeu com uma dobradinha de Leo Baptistão (minutos 2 e 24).



Mas a equipe local reagiu antes do intervalo com um gol de Iván Martín (37') e dois do ucraniano Artem Dovbyk (39' e 43').



No segundo tempo, o brasileiro Savinho (71') e o veterano Cristhian Stuani (85') completaram a vitória.



No outro jogo disputado neste domingo, o Rayo Vallecano venceu o Las Palmas (12º) com um gol de pênalti de Baby (90+2') e subiu ao sétimo lugar.



--- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Osasuna - Granada 2 - 0



- Sábado:



Real Sociedad - Mallorca 1 - 0



Getafe - Betis 1 - 1



Sevilla - Real Madrid 1 - 1



Celta Vigo - Atlético de Madrid 0 - 3



- Domingo:



Las Palmas - Rayo Vallecano 0 - 1



Girona - Almería 5 - 2



Villarreal - Alavés



(16h00) Barcelona - Athletic Bilbao



- Segunda-feira:



(16h00) Valencia - Cádiz



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Real Madrid 25 10 8 1 1 21 7 14



2. Girona 25 10 8 1 1 24 13 11



3. Atlético de Madrid 22 9 7 1 1 23 8 15



4. Barcelona 21 9 6 3 0 21 10 11



5. Real Sociedad 18 10 5 3 2 18 12 6



6. Athletic Bilbao 17 9 5 2 2 16 9 7



7. Rayo Vallecano 16 10 4 4 2 12 13 -1



8. Betis 14 10 3 5 2 12 14 -2



9. Osasuna 13 10 4 1 5 11 14 -3



10. Valencia 11 9 3 2 4 10 11 -1



11. Getafe 11 10 2 5 3 13 16 -3



12. Las Palmas 11 10 3 2 5 6 9 -3



13. Sevilla 9 9 2 3 4 14 13 1



14. Cádiz 9 9 2 3 4 8 12 -4



15. Mallorca 8 10 1 5 4 12 16 -4



16. Villarreal 8 9 2 2 5 11 15 -4



17. Alavés 8 9 2 2 5 7 13 -6



18. Celta Vigo 6 10 1 3 6 10 18 -8



19. Granada 6 10 1 3 6 15 25 -10



20. Almería 3 10 0 3 7 13 29 -16