CBF se solidariza com Vinicius Jr após mais um caso de racismo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifestou neste domingo (22) sua solidariedade ao atacante Vinicius Junior, que foi alvo no sábado de um novo caso de racismo na Espanha, durante o duelo de seu time, o Real Madrid, contra o Sevilla.



Um torcedor da equipe andaluza imitou um macaco na direção do jogador brasileiro na partida do campeonato espanhol.



"Vinicius Junior foi vítima de racismo. (..) A CBF se solidariza com o atacante, mais uma vez vítima deste crime hediondo", declarou a entidade, em um comunicado divulgado na madrugada deste domingo.



O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que como "negro" entende a "dor que (Vinicius) sente em cada atitude racista".



"Não podemos normalizar. (...) Não vamos parar até expulsarmos os racistas dos estádios", afirmou Ednaldo. Após a partida, que terminou empatada em 1 a 1, o Sevilla anunciou que identificou o autor do crime e o entregou às autoridades.



O jogador de 23 anos elogiou o Sevilla "pelo rápido posicionamento e pela punição" em mais um "triste episódio" para o futebol espanhol. "Espero que as autoridades espanholas façam sua parte e mudem a legislação de uma vez por todas. Essas pessoas também têm que ser punidas criminalmente. Seria um ótimo primeiro passo para se preparar para a Copa do Mundo de 2030", disse o craque brasileiro.



O jogador revelado no Flamengo chegou a Madri em 2018, e desde então sofreu diversos casos de ofensas racistas. O atacante finalizou seu comunicado com ironia: Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19. E contando...".