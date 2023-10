Max Verstappen (Red Bull) vence corrida sprint do GP dos EUA

436

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), recém sagrado tricampeão mundial de Fórmula 1, venceu neste sábado (21) a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, com quase 10 segundos de vantagem sobre Lewis Hamilton (Mercedes).



Verstappen largou da pole e sempre teve o controle nas 19 voltas do Circuito das Américas em Austin, conseguindo ampla vantagem sobre Hamilton.



O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que largará na pole position no domingo, no GP, décima oitava etapa da temporada, completou o pódio ao terminar em terceiro.



Esta é a terceira vitória de Verstappen na corrida sprint da temporada e aumentou suas perspectivas de outra vitória na corrida do Grande Prêmio de domingo, quando ele largará da sexta posição depois que sua melhor volta de classificação foi eliminada por ultrapassar os limites da pista.



Lando Norris deu continuidade à melhor fase da McLaren ao conquistar um sólido quarto lugar à frente de Sergio Perez na segunda Red Bull e Carlos Sainz na segunda Ferrari.



George Russell terminou em sétimo na segunda Mercedes, mas foi relegado a oitavo depois de receber uma penalidade de cinco segundos, levando Pierre Gasly da Alpine ao sétimo lugar.



O GP dos Estados Unidos, décima oitava etapa da temporada, é a quinta prova deste ano em formato sprint.



Nas corridas de velocidade, a classificação para o Grande Prêmio é antecipada para sexta-feira e determina o grid do GP de domingo.



Apenas os primeiros oito desta corrida sprint marcam pontos (de oito para o primeiro a um para o oitavo).