Iraque registra novo ataque a base que abriga tropas americanas

436

Uma base que abriga tropas dos Estados Unidos foi alvo neste sábado de um ataque com drones, informaram fontes de segurança do Iraque, onde ataques desse tipo aumentaram desde o começo da guerra entre Israel e o Hamas.



Esse foi o quinto ataque em quatro dias contra tropas americanas e estrangeiras no Iraque, onde facções armadas ligadas ao Irã ameaçam os interesses americanos por causa do apoio de Washington a Israel.



O ataque de hoje não deixou vítimas e sua autoria foi reivindicada pelo grupo Resistência Islâmica no Iraque, em canais do aplicativo Telegram ligados a facções xiitas leais ao Irã.



"Um drone caiu dentro da base de Ain-al-Asad", no oeste do Iraque, onde estão destacadas tropas americanas e a coalizão internacional antijihadista, disse à AFP uma fonte militar iraquiana, que não quis ser identificada. Uma segunda autoridade de segurança local mencionou dois drones.



A base de Ain al-Asad, a base de al-Harir, no norte do Iraque, e um acampamento militar próximo ao aeroporto de Bagdá foram alvo de cinco ataques desde a última quarta-feira. Essas bases abrigam soldados americanos e da coalizão.



Cerca de 2.500 soldados dos Estados Unidos e 1.000 de outros países membros da coalizão estão estacionados em bases controladas pelas forças iraquianas.