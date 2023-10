Rayssa Leal conquista medalha de ouro no skate street no Pan; Pâmela leva a prata

436

A brasileira Rayssa Leal cumpriu as previsões e conquistou a medalha de ouro no skate street dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023, neste sábado (21), com a compatriota Pâmela Rosa em segundo lugar.



Rayysa, de 15 anos, nascida na cidade de Imperatriz, no Maranhão, que conquistou a medalha de prata em Tóquio-2020 na estreia do skate como modalidade olímpica, ficou com o ouro em Santiago-2023 com 236,98 pontos, seguida de Pâmela que fez 211,34 pontos.



A medalha de bronze ficou com a americana Paige Heyn com 176,35 pontos.



"É muito importante porque traz mais confiança para as brasileiras", disse Rayssa após receber a medalha de ouro, mas garantiu que prefere "não pensar ainda sobre os Jogos de Paris-2024 agora", em que é a favorita a repetir o pódio.



A adolescente brasileira foi a última a entrar para competir, mas sabia que era a favorita e dominou desde o primeiro momento.



Ao ritmo da música urbana e dos gritos da torcida brasileira, em sua maioria jovem e que parecia anfitriã em Santiago, Rayssa transpôs as escadas, corrimãos e bancos da quadra com muita velocidade e agilidade.



As bandeiras brasileiras tremulavam toda vez que Rayssa Leal ganhava velocidade para realizar suas manobras e ainda havia uma faixa verde e amarela com o rosto da jovem.



Na parte seguinte da prova, em que os patinadores fizeram cinco tentativas de realizar manobras nos skates, Leal parecia ainda mais confiante.



Ela pulou e girou seu skate diversas vezes no ar e também deslizou quase um metro em um banco com a madeira de seu skate.



A competição ficou praticamente definida entre Leal e sua compatriota Pâmela Rosa, bicampeã mundial, que mostraram estar acima das outras sete competidoras.



Pâmela, de 24 anos, alcançou 211,34 pontos de classificação, graças aos constantes saltos e os giros de 360° no ar. Porém, na competição de manobras ela se mostrou menos sólida e ficou 25 pontos atrás da compatriota.



--- Resultados do Skate Street feminino nos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023:



1. Rayssa Leal (BRA) - ouro



2. Pâmela Rosa (BRA) - prata



3. Paige Heyn (EUA) - bronze