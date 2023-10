Morre Bobby Charlton, lenda do futebol inglês e campeão mundial em 1966

436

Bobby Charlton, campeão mundial com a seleção da Inglaterra em 1966 e lenda do Manchester United, morreu aos 86 anos, anunciou o clube neste sábado (21).



"O Manchester United está de luto pela morte de Sir Bobby Charlton, um dos maiores e mais queridos jogadores da história do nosso clube", escreveram os 'Red Devils' em um comunicado.



Com Bobby Charlton, o Manchester United se tornou o primeiro clube inglês a vencer a Copa dos Campeões Europeus, em 1968.



"É com grande tristeza que partilhamos a notícia de que Sir Bobby faleceu pacificamente nas primeiras horas da manhã deste sábado. Ele estava rodeado pela sua família", disse a família Charlton em um comunicado.



"Sua família gostaria de transmitir sua gratidão a todos que contribuíram para seus cuidados e às muitas pessoas que o amaram e apoiaram".



Em 2020 foi anunciado que Charlton havia sido diagnosticado com demência, e somente quando a doença se tornou evidente ele deixou de frequentar Old Trafford para assistir aos jogos do clube de seu coração.



O United publicou no X, o antigo Twitter, uma foto do seu emblemático jogador, com a frase: "Palavras nunca serão suficientes".



- 'Imortalidade no futebol' -



Sobrevivente do acidente de avião em Munique, que acabou com a vida de oito de seus companheiros do Manchester United em 1958, ele conseguiu se recuperar da terrível tragédia para vencer a Copa do Mundo com a Inglaterra em 1966, e dois anos depois a Copa dos Campeões Europeus com o United.



Famoso pelo seu chute excepcional, o vencedor da Bola de Ouro de 1966 também se tornou um símbolo de elegância e espírito desportivo.



Nascido em Ashington, cidade no nordeste da Inglaterra, em 11 de outubro de 1937, Bobby Charlton assinou com o United aos 15 anos.



Bobby Charlton disputou 758 partidas e marcou 249 gols pelo Manchester United, com o qual estreou em 1956. Dois recordes que permaneceram por décadas até serem superados por Ryan Giggs e Wayne Rooney, respectivamente.



Charlton conquistou três títulos do campeonato inglês e uma FA Cup pelo Manchester United e, depois de deixar o clube em 1973 e se tornar técnico do Preston, retornou a Old Trafford onze anos depois como técnico dos 'Red Devils'. Em 1994, ele recebeu o título de 'Sir' por seus serviços prestados ao futebol.



Com a Inglaterra, ele conquistou a Copa do Mundo de 1966 ao lado do irmão Jack, falecido aos 85 anos em 2022. Ele vestiu a camisa da seleção inglesa em 106 jogos, nos quais marcou 49 gols.



O presidente da Fifa, Gianni Infantino, elogiou o legado que Charlton deixou para o futebol. "Lamentamos a perda de um dos campeões mundiais de 1966 e de uma lenda do futebol, cujo impacto no futebol atravessou gerações", disse o dirigente.



"Os nossos pensamentos e orações estão com todos os que lhe eram próximos, os seus antigos companheiros de equipe, a Federação de Futebol e o Manchester United. Que ele descanse em paz", acrescentou.



Gary Lineker, ex-atacante inglês do Barcelona, entre outros, e atualmente comentarista da BBC, afirmou que, em sua opinião, Charlton foi "o melhor jogador do futebol inglês da história". "Ele pode não estar mais aqui conosco, mas terá a imortalidade no futebol", declarou.



"Tudo começou com Sir Bobby. Sir Bobby foi a razão pela qual tive a oportunidade de jogar pelo Manchester United", escreveu David Beckham no Instagram.