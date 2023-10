Napoli vence em sua visita ao Verona (3-1) com dois gols de Kvaratskhelia

436

O Napoli, que antes da pausa internacional havia perdido para a Fiorentina, venceu o Hellas Verona fora de casa por 3 a 1 com dois gols do atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, neste sábado (21), na abertura da nona rodada.



Com este resultado, o atual campeão italiano iguala Fiorentina (4ª) e Juventus (3ª) com 17 pontos. À frente, estão Inter de Milão (2ª) com 19 e Milan (1º) com 21. Essas quatro equipes ainda precisam disputar seus jogos da nona rodada.



Em Verona, o Napoli abriu o placar aos 27 minutos por meio de Matteo Politano, livre na segunda trave.



Pouco antes do intervalo (43'), Kvaratskhelia fez 2 a 0 ao driblar dois adversários dentro da área.



O atacante georgiano, lançado por Politano, também marcou o terceiro (55'), o seu terceiro gol em menos de um mês, encerrando um jejum que viveu entre março e fim de setembro.



Darko Lazovic diminuiu para o Verona (60'), que em seguida começou a pressionar a área do goleiro napolitano Alex Meret.



O Napoli jogou sem o atacante Victor Osimhen, que lesionou a coxa em um jogo da seleção da Nigéria e ficará de fora nos próximos dois jogos.



--- Programação e resultados da 9ª rodada do Campeonato Italiano



- Sábado:



Hellas Verona - Napoli 1 - 3



Torino - Inter



(15h45) Sassuolo - Lazio



- Domingo:



(07h30) Roma - Monza



(10h00) Bologna - Frosinone



Salernitana - Cagliari



(13h00) Atalanta - Genoa



(15h45) Milan - Juventus



- Segunda-feira:



(13h30) Udinese - Lecce



(15h45) Fiorentina - Empoli



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Milan 21 8 7 0 1 16 8 8



2. Inter 19 8 6 1 1 21 5 16



3. Juventus 17 8 5 2 1 14 6 8



4. Fiorentina 17 8 5 2 1 18 11 7



5. Napoli 17 9 5 2 2 20 10 10



6. Atalanta 13 8 4 1 3 13 8 5



7. Monza 12 8 3 3 2 8 7 1



8. Frosinone 12 8 3 3 2 11 11 0



9. Lecce 12 8 3 3 2 9 10 -1



10. Roma 11 8 3 2 3 19 12 7



11. Bologna 11 8 2 5 1 8 6 2



12. Sassuolo 10 8 3 1 4 12 14 -2



13. Lazio 10 8 3 1 4 10 12 -2



14. Torino 9 8 2 3 3 6 9 -3



15. Genoa 8 8 2 2 4 10 12 -2



16. Hellas Verona 8 9 2 2 5 6 11 -5



17. Udinese 5 8 0 5 3 4 12 -8



18. Empoli 4 8 1 1 6 1 16 -15



19. Salernitana 3 8 0 3 5 4 17 -13



20. Cagliari 2 8 0 2 6 3 16 -13