Tempestade Babet provoca inundações e cortes de energia elétrica na Europa

436

A tempestade Babet afetou neste sábado (21) o Reino Unido, a Dinamarca e a Noruega, com inundações e danos em várias cidades.



Na sexta-feira, três pessoas morreram na passagem da tempestade pela Escócia.



No sul da Dinamarca, a tempestade Babet provocou inundações em várias cidades, que também ficaram sem energia elétrica por várias horas.



O nível da água superou em mais de dois metros o nível considerado normal em cidades como Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Hesnæs, Fynshav, Fåborg e Assensson, o que acontece a cada 100 anos, segundo o serviço de meteorologia DMI.



Na Noruega, quase 20.000 pessoas ficaram sem energia elétrica em suas residências na manhã de sábado, mas a situação começou a ser normalizada, segundo a agência de notícias NTB. A tempestade destruiu os telhados de vários edifícios, assim com derrubou árvores e postes.



No Reino Unido, a estação ferroviária londrina de King's Cross teve que fechar neste sábado à tarde para limitar o fluxo de passageiros, que lotaram as plataformas devido ao cancelamento ou atraso de vários trens.



Na região norte da Inglaterra, o aeroporto de Leeds Bradford - que fechou na sexta-feira depois que um avião saiu da pista devido ao vento - retomou as operações neste sábado.



Em Chesterfield, região central da Inglaterra, 400 casas ficaram inundadas, informou à BBC o deputado trabalhista Toby Perkins, representante da circunscrição.



X