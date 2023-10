436

Bobby Charlton, campeão mundial com a seleção da Inglaterra em 1966 e lenda do Manchester United, morreu aos 86 anos, anunciou o clube neste sábado (21).



"O Manchester United está de luto pela morte de Sir Bobby Charlton, um dos maiores e mais queridos jogadores da história do nosso clube", escreveram os 'Red Devils' em um comunicado.