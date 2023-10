Brasil conquista primeira medalha no Pan com bronze no Mountain Bike

436

O brasileiro José Gabriel Marques de Almeida conquistou no mountain bike a medalha de bronze, a primeira para o Brasil, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, neste sábado, em que o canadense Gunnar Holmgren faturou o ouro ao vencer a prova.



Holmgren de 24 anos triunfou com um tempo de 1:17:59 minutos, superando o chileno Martín Vidaurre (+0:53), que ficou com a medalha de prata e José Gabriel (+2:14).



O mountain bike é uma das dez modalidades do 'Pan' que atribuem pontos para o ranking olímpico tendo em vista os Jogos de Paris-2024.



Número 34 do ranking mundial da União Ciclista Internacional (UCI), Holmgren conquistou o primeiro lugar na terceira das sete voltas - cada uma de 4,20 km - realizadas no Club Deportivo Universidad Católica.



Ele surpreendeu seu compatriota, Carter Woods, um dos favoritos ao ouro, que caiu no início, perdendo dois minutos em relação aos líderes.



A partir daí Woods, o mais bem colocado no ranking mundial (24º) entre os participantes, foi perdendo tempo e posições, até terminar em último lugar, após abandonar ao completar a quarta volta, quando perdeu um total de +5'31 minutos em relação aos líderes.



Vidaurre, bronze nos Jogos Pan-Americanos Lima-2019, deu trabalho a Holmgren, mas viu o líder escapar nas duas últimas voltas, apesar do apoio enérgico da torcida chilena na fria manhã de Santiago.



Já o brasileiro Marques de Almeida se manteve na terceira posição desde a segunda passagem, conseguindo manter à distância o seu compatriota, Ulan Galinski, que terminou no quarto lugar.



A modalidade terá ainda neste sábado a prova feminina, na qual a brasileira Raiza Goulão e a mexicana Daniela Campuzano são favoritas ao ouro.



Mountain Bike olímpico masculino:



1. Gunnar Holmgren (CAN) - ouro



2. Martìn Vidaurre (CHI) - prata



3. José Gabriel Marques (BRA) - bronze