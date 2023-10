Israel inicia operação na cidade de número dois do Hamas

436

O Exército israelense iniciou na manhã deste sábado (21) uma operação na Cisjordânia, na localidade natal do número dois do movimento islamista palestino Hamas e prendeu membros de sua família, segundo testemunhas.



O Exército de Israel confirmou em um comunicado que, em conjunto com Serviço de Segurança Interna, Shin Beth, lançou uma operação em Arura na qual "interrogou e deteve dezenas de membros do Hamas", incluindo familiares de Saleh al-Arouri, segundo no comando do Hamas, atrás apenas do líder Ismail Haniyeh.



Dezenas de moradores foram interrogados pelas forças israelenses e mais de 20 foram detidos, incluindo um irmão de Arouri e nove de seus sobrinhos, segundo o prefeito, Ali al-Jasib, e relatos de testemunhas.



"Durante a operação, a casa de Arouri foi utilizada pelo Shin Beth e pelo Exército como quartel-general para a detenção e interrogatório de ativistas", detalharam as forças israelenses.



O número dois do grupo islamista é acusado por Israel de ser o mentor de vários ataques.



Depois de passar quase 20 anos em prisões israelenses, ele foi libertado em 2010 com a condição de se exilar e permanecer no Líbano.



Ele é procurado desde o início da ofensiva inédita do Hamas em território israelense há duas semanas, que deixou mais de 1.400 mortos, a maioria deles civis. Em resposta, Israel bombardeia diariamente a Faixa de Gaza, onde já morreram ao menos 4.385 mortos, segundo o Ministério da Saúde palestino.