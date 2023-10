Charles Leclerc faz a pole position do GP dos EUA de F1

436

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) vai largar na pole position do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 no domingo, após fazer o melhor tempo no treino de classificação nesta sexta-feira (20), no Circuito das Américas, em Austin (Texas).



Leclerc superou os britânicos Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes), enquanto o holandês Max Verstappen (Red Bull), tricampeão mundial, largará apenas na sexta posição.



Verstappen estava a ponto de conseguir sua 11ª pole na temporada, mas o tempo de sua última volta foi anulado porque ele excedeu os limites da pista na saída de uma das curvas.



Leclerc estava eufórico depois de conseguir sua 21ª pole na carreira. "Eu adoro este circuito. Amo a energia em volta deste circuito, a cidade, o país. É muito bom estar aqui", declarou o monegasco.



"Como equipe, fizemos um grande trabalho. Sabemos que nos fins de semana de corrida sprint é mais importante ter um treino livre limpo, e tivemos", acrescentou.



"Depois disso, me senti bem e estava feliz durante toda a classificação. Estou muito feliz por largar na pole", ressaltou o piloto da Ferrari.



Saindo da terceira fila ao lado de George Russell (Mercedes), Verstappen terá uma tarefa difícil para vencer sua 15ª corrida na temporada e igualar seu recorde de 2022, duas semanas depois de garantir seu terceiro título mundial no Catar.



Mas a maior surpresa do treino de classificação foi o mau desempenho de Fernando Alonso (Aston Martin), apenas o 17º, que ficou de fora do Q3 pela primeira vez em 2023.



O GP dos EUA, 18ª etapa da temporada, é a quinta prova do ano que conta com a corrida sprint no sábado, o que antecipa para sexta-feira o treino de classificação que determina o grid da prova de domingo.



Antes da sprint, no próprio sábado, haverá mais um treino de classificação para definir as posições dos pilotos na corrida que dá pontos apenas para os oito primeiros colocados.



-- Grid de largada do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1:



1ª fila:



Charles Leclerc



Lando Norris



2ª fila:



Lewis Hamilton



Carlos Sainz



3ª fila:



George Russell



Max Verstappen Bull)



4ª fila:



Pierre Gasly



Esteban Ocon



5ª fila:



Sergio Pérez Bull)



Oscar Piastri



6ª fila:



Yuki Tsunoda Bull)



Zhou Guanyu Romeo-Ferrari)



7ª fila:



Valtteri Bottas Romeo-Ferrari)



Kevin Magnussen



8ª fila:



Daniel Ricciardo Bull)



Nico Hülkenberg



9ª fila:



Fernando Alonso Martin-Mercedes)



Alexander Albon



10ª fila:



Lance Stroll Martin-Mercedes)



Logan Sargeant



