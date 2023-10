Rebeca Andrade em contagem regressiva: começa a ginástica do Pan de Santiago

436

Está chegando a hora da brasileira Rebeca Andrade, candidata a ser uma das grandes estrelas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023: a ginástica artística começa neste sábado na capital chilena.



Aos 24 anos, Rebeca chega ao Pan depois de brilhar no Mundial da Antuérpia, onde se confirmou como a grande rival da americana Simone Biles.



A brasileira superou Biles no salto, ficando com o ouro no aparelho, além de ter voltado para casa com outras três medalhas de prata.



"O Mundial fez a gente passar para o próximo nível e o Brasil se tornou uma referência mundial. Podemos crescer ainda mais", disse Rebeca.



Sem Biles no caminho, a coleção de medalhas de ouro da brasileira em Santiago promete ser grande.



Será preciso, no entanto, um pouco de paciência para vê-la em ação, pois a agenda do primeiro dia da ginástica está ocupada pela competição masculina por equipes.



O feminino será disputado no domingo, com Rebeca em busca de seu primeiro ouro em Jogos Pan-Americanos, uma espécie de realização pessoal, já que ela não pôde participar da edição de Lima 2019 devido a uma grave lesão no joelho direito.



Nos dias seguintes, serão realizadas as provas individuais.



A ginástica artística do Pan de Santiago dará vagas diretas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 aos vencedores do individual geral feminino e masculino.



- Sem Zanetti, Brasil confia em Arthur Nory -



A ginástica artística masculina tem em outro expoente do Brasil, Arthur Nory, um de seus grandes nomes. Arthur Zanetti, campeão do mundo em 2013 e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, está fora do Pan por lesão.



Medalhista de bronze olímpico em 2016, no Rio, e campeão mundial em 2019, Nory é um dos favoritos na capital chilena.



"Já é uma prévia dos Jogos Olímpicos", disse.



Nory foi ouro por equipes com o Brasil no Pan de Lima, ao lado de Zanetti.



Os Estados Unidos também chegam com favoritismo no masculino: Stephen Nedoroscik, campeão mundial no cavalo com alças em 2021, e Colt Walker, três vezes campeão por equipes na NCAA com a Universidade de Stamford.



- Objetivo: quatro ouros -



Quando participar no domingo na prova feminina por equipes, Rebeca Andrade vai buscar a primeira das quatro medalhas de ouro que pode conquistar em Santiago.



A brasileira acabou optando por não competir no solo e, portanto, não estará na disputa do individual geral, anunciou na quinta-feira o treinador Francisco Porath Neto.



Só uma lesão de última hora de alguma de suas companheiras poderia mudar a decisão.



Rebeca terá adversárias fortes, como a Jordan Chiles, campeão do mundo e vice-campeã olímpica por equipes, é o grande nome dos EUA com a ausência de Simone Biles.



Chiles teve que substituir Biles, sua grande amiga e parceira de treinos, quando a multicampeã decidiu deixar a competição por equipes nos Jogos de Tóquio 2020, e ajudou as americanas a conquistar a medalha de prata.