Hamas liberta duas americanas por 'razões humanitárias'

436

Americanas foram sequestradas por terroristas durante o ataque do grupo ao sul de Israel, em 7 de outubro (foto: Ed JONES / AFP) O grupo extremista Hamas divulgou nesta sexta-feira (20/10) que liberou duas reféns norte-americanas, uma mãe e sua filha, por "razões humanitárias", em resposta aos esforços de mediação do Catar.









O Hamas diz que ainda tem 200 reféns e que outros 50 são mantidos por outros grupos armados no enclave. Ele disse que mais de 20 reféns foram mortos por ataques aéreos israelenses, mas não forneceu mais detalhes.

Elas foram sequestradas por terroristas durante o ataque do grupo ao sul de Israel, em 7 de outubro. A maioria é israelense, mas, segundo as Forças Armadas de Israel, há também cidadãos dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Ucrânia, da Itália e do Brasil entre os reféns.