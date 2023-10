Fifa suspende treinador congolês por 20 anos por abuso de menores

436

Um ex-treinador juvenil da República Democrática do Congo foi suspenso por 20 anos de todas as atividades relacionadas ao futebol depois de ter sido declarado culpado pelo crime de violência sexual contra menores de idade, informou a Fifa em um comunicado nesta sexta-feira (20).



Jonathan Bukabakwa, ex-técnico de equipes de base em clubes das regiões de Limpopo e Malebo, tinha sido acusado pela imprensa de "violência sexual cometida contra menores dentro da Federação de Futebol da República Democrática do Congo (FECOFA)".



"Levando em conta as diferentes provas coletadas durante a investigação, a câmara de julgamento estabeleceu que Bukabakwa violou o artigo 24 (Proteção da integridade física e mental) do Código de Ética da Fifa", explica a entidade no comunicado.



Além da suspensão, o ex-treinador terá que pagar uma multa de 100 mil francos suíços (R$ 566 mil na cotação atual).



"Esta decisão da câmara de julgamento está em linha com a política de tolerância zero aplicada pela Fifa contra todas as formas de violência no futebol", conclui a nota.